L'orologio del Comune non segna l'ora esatta

Ormai da tempo le lancette di Palazzo San Cataldo non funzionano

L'orologio posto sul frontale di Palazzo San Catado uno dei punti di riferimento della città di Corato, da tempo non funziona bene e il comune non lo aggiusta. Colpa di una cattiva manutenzione? O colpa di un menefreghismo totale?"Le lancette dell'orologio hanno accompagnato per anni gesti di vita quotidiana di tanti cittadini.Un tempo fermo o sfasato quello attualmente segnato dalle lancette, che si spera possa tornare presto a rappresentare i "tempi esatti".