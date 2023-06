"Rime dei Desideri", i versi dei piccoli poeti esposti a Palazzo di Città

Da oggi al 24 giugno, saranno esposti, presso il Chiostro del Palazzo di Città, i pensieri in rima realizzati dai bambini che hanno partecipato al gruppo di lettura "Rime dei desideri", curato dal Presidio del Libro, un inno ai desideri dei bambini attraverso la lettura di Gianni Rodari e Bruno Tognolini, e la successiva scrittura di rime.Rime che danno voce ai desideri e ai sogni di tutti i bambini: da quelli più grandi come la pace, la solidarietà tra i popoli, il desiderio di verde, ai più piccoli e personali.Saranno esposte, inoltre, tavole illustrate con la reinterpretazione di fiabe tradizionali curate dagli alunni della 3B dell'indirizzo Arti Figurative dell'IISS Federico II Stupor Mundi di Corato.Una mostra per bambini a cura di bambini nel corso della quale saranno lette e cantate rime e filastrocche da Alima la cantastorie Lia Maino, venerdì 23 giugno 2023 alle ore 17.30.Il laboratorio si è svolto nell'ambito del Maggio dei Libri, progetto promosso da Cepell (Centro per il Libro e la lettura) e sostenuto dall'Amministrazione Comunale di Corato.L'iniziativa è promossa dalla Regione Puglia. Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro.Incontro gratuitoPer informazioni: presidiolibrocorato@libero.itMagariMagari tutti noi potessimo restareDove eravamo ancor prima di arrivareMagari il mondo restasse cosiAnche quando tutti noi non saremo più qui.In uno spazio già definitoDove ogni bambinoSi sentirebbe sconcertato e impauritoMagari i nostri desideriRestassero per sempre nei nostri pensieriLiberi nel cielo di volareNello sperar che non si facciano mai legareMagari questi magariNon finiranno mai di uscire dalle bocche delle personePerché tutti i bambiniLe trasformeranno nelle loro opinioniCarolaSospiri"Vorrei, direi, farei…"Che maniere raffinateha il condizionale.Mai che usi parole sguaiate,non alza la voce per niente,e seduto in poltronasospira gentilmente:"Me ne andrei nell'Arizona,che ve ne pare?O forse potreifermarmi a Lisbona…"."Vorrei, vorrei…Volerei sulla Lunain cerca di fortuna.E voi ci verreste?Sarebbe carino,dondolarsi sulla falcefacendo uno spuntino…"."Vorrei, vorrei…Sapete che farei?Ascolterei un disco.No, meglio, suonereiil pianoforte a coda.Dite che è giù di moda?Pazienza,ne farò senza.Del resto non so suonare…"."Suonerei se sapessi.Volerei se potessi.Mangerei dei pasticcinise ne avessi.C'è sempre un se:chissà perchèquesta sciocca congiunzionece l'ha tanto con me"Gianni Rodari