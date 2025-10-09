Ammorsi
"Ammorsi", l’hamburger di qualità nato dall’amicizia tra Enzo Lamurno e Andrea Pellegrino

Presenti a Gravina in Puglia, sono pronti a esportare il format anche ad Altamura

Corato - giovedì 9 ottobre 2025
C'è a chi piace assaggiarla e chi la vita ama prenderla a morsi, proprio come Enzo Lamurno, titolare con il suo socio e amico, Andrea Pellegrino dell'hamburgeria di Gravina in Puglia: "Ammorsi", un nome che rispecchia una filosofia di vita, oggi diventato un brand riconosciuto tra gli amanti dei burger di qualità. Tutto ha avuto inizio nel 2019, quando Enzo decide di coinvolgere il suo amico Andrea in questa sfida che li avrebbe portati di lì a poco a compiere il grande salto, da dipendenti a giovani imprenditori.

Dal 2015 Enzo lavorava nella piadineria di Altamura, un piccolo locale di soli venticinque metri quadrati, collocato in Piazza Duomo. Nel giro di due anni Enzo fa carriera e grazie alla proprietà, che ha sempre riconosciuto in lui spiccate doti manageriali, gli affida nel 2018 la completa gestione del locale. Enzo aveva raggiunto il massimo risultato, di lì non c'era altra vetta da scalare e la sua continua voglia di sperimentare, unita al suo innato dinamismo, gli portava ad avere un pensiero fisso e costante nella testa: "volevo un locale che fosse tutto mio" – ci spiega Enzo Lamurno. Così nel 2019 inizia la ricerca di un locale suo, coinvolgendo in questa ricerca il suo amico fraterno Andrea, da anni impegnato al bancone del bar del Duomo. Il 20 aprile 2019 è la data che segna l'avvio della loro attività in completa autonomia, alla fine acquisiscono la piadineria dove lavorava Enzo, mantenendo il concept originario.

L'inizio del 2020 è storia recente e rievoca alla mente un periodo nero legato alla pandemia, che travolge il mondo intero e con esso anche la piadineria di Enzo e Andrea, che decidono di chiudere, solo dopo pochi mesi dall'apertura, una scelta sofferta ma obbligata. "Per fortuna riusciamo a fermare le rate del mutuo, una boccata d'ossigeno in un periodo di grande sofferenza" – ci racconta Enzo. Il dinamismo di Enzo non fa passi indietro, anzi continua ad andare avanti, senza freno a mano tirato, puntando all'obiettivo di una nuova apertura. Iniziano le ricerche di un locale su Gravina in Puglia, l'idea è quella di realizzare un'hamburgeria di qualità, che nella città dell'Alta Murgia non è presente, così nel marzo 2023 nasce "Ammorsi" a Gravina in Puglia.

Enzo, come mai avete deciso di aprire proprio un'hamburgheria?
«Perché prima di noi a Gravina un format ristorativo come il nostro non c'era. Siamo stati i primi a servire in una formula di take away degli hamburger di qualità, la nostra carne proviene da manzi allevati e macellati ad Altamura direttamente dal nostro macellaio di fiducia. Mauro Petronella ci produce i bun per il panino e poi ci piace raccontare il nostro territorio prendendolo letteralmente a morsi. Nei nostri hamburger puoi trovare la stracciatella, i fichi, il capocollo di Martina Franca, ai quali si affiancano proposte differenti come il pulled pork con cheddar. Nulla è lasciato al caso e ogni dettaglio è curato al massimo, come il delivery, che rappresenta il 50% del loro fatturato».

I prodotti utilizzati per gli hamburger sono il tratto distintivo di un panino che ad ogni morso racconta una storia di vita, d'amicizia e di lungimiranza, che ha portato Enzo e Andrea a scalare passo dopo passo un percorso, non privo d'insidie, che oggi li vede sicuramente vincitori. Il segreto di questo successo risiede soprattutto nella coppia professionale formata da Andrea ed Enzo, che si conoscono da diciotto anni, Andrea è stato il testimone di nozze di Enzo, insieme si amalgamano alla perfezione, Enzo è il più razionale, mentre Andrea risulta più impulsivo. Non sono figli d'arte nel mondo della ristorazione, infatti, i loro genitori lavorano in altri settori la strada l'hanno creata da soli, partendo da zero e questa è la cosa che li rende più orgogliosi. E se qualcuno, a detta di Enzo, li dava per spacciati si è dovuto ricredere perché questi due ragazzi dal cuore tenero e dalla testa dura hanno le idee chiare su cosa fare e come farlo.

Giovani e ambiziosi, così sono Enzo e Andrea e ad ogni traguardo raggiunto ne creano subito uno nuovo, infatti, a breve sempre sulle stese griglie troveremo l'hamburgeria "Ammorsi" anche ad Altamura. Ad oggi si dedicano a tutto questo, che è davvero tanto, ma il mare è una fonte d'attrazione per Enzo, che ammette di valutare seriamente delle partnership che possano portare i loro hamburger a sfiorare l'orizzonte dell'infinito.

