Sindaco De Benedittis e Presidente Mazzone con Generale Paolo Dalle Vedove
Anche Corato saluta il Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Pinerolo

All'incontro istituzionale il sindaco Corrado De Benedittis e la presidente del consiglio comunale Valeria Mazzone

Corato - martedì 30 settembre 2025 9.46
Anche Corato ha portato i suoi saluti istituzionali al Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Meccanizzata "Pinerolo", una delle Grandi Unità dell'Esercito Italiano destinate alla presenza e sorveglianza del territorio nazionale. È composta da un reparto comando, due reggimenti di fanteria, un reggimento bersaglieri, uno carri, uno d'artiglieria, un reggimento genio guastatori e​ un reggimento logistico.

Proficuo lo scambio avvenuto tra la Brigata e l'amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Corrado De Benedittis e della presidente di consiglio comunale Valeria Mazzone.

Di seguito la nota social del primo cittadino di Corato.

«Io e la presidente del consiglio Valeria Mazzone abbiamo fatto visita alla Brigata Pinerolo per conoscere e salutate il Generale Paolo Dalle Vedove, che ne ha preso il comando.
Nel confermare il consolidato spirito di amicizia e collaborazione tra Comune di Corato e Brigata Pinerolo, abbiamo avuto un proficuo scambio di vedute sull'importanza che tra le istituzioni dello Stato ci sia reciproca conoscenza e condivisione di percorsi, nel segno del comune impegno per il Paese, a servizio delle persone, delle comunità e del territorio.
Comune il forte auspicio che prevalgano prospettive internazionali di pace.
Siamo stati anche nella Cattedrale di San Sabino, per partecipare alla celebrazione in onore di San Michele Arcangelo, protettore della Polizia di Stato. Erano presenti il Prefetto, il Questore di Bari, il dirigente PS di Corato e tutte le forze dell'ordine, che abbiamo salutato nel consueto spirito di fattiva collaborazione istituzionale».

