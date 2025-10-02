A Grenoble la visita ufficiale della delegazione del Comune di Corato

Si è aperta ieri, 1° ottobre, la visita ufficiale della delegazione del Comune di Corato a Grenoble, città gemellata con Corato dal 2002. Il sindaco Corrado Nicola De Benedittis, insieme alla presidente del consiglio comunale Valeria Mazzone, all'assessore alla Qualità Urbana Antonella Varesano, al dirigente del I Settore Pippo Sciscioli e ai consiglieri comunali Aldo Addario, Aldo Fiore, Michele Arsale e Massimo Torelli, è stato accolto al Municipio di Grenoble dall'assessore Gilles Namur, delegato all'ambiente, al verde pubblico e al benessere animale.

Un'accoglienza calorosa, sottolineata anche dal discorso in italiano dell'assessore francese, ha posto l'accento sul valore del gemellaggio e sull'importanza dei progetti condivisi tra le due città, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della rigenerazione urbana.

La serata ha poi visto un incontro emozionante con la comunità coratina di Grenoble, numerosa e partecipe. Tra discorsi istituzionali, proiezioni video su Corato e i suoi progetti culturali, sorrisi, abbracci e conversazioni in dialetto, l'iniziativa si è trasformata in una vera festa dell'identità e della memoria.

«L'incontro con l'Associazione dei coratini a Grenoble è avvenuto nel Palazzo di Città, alla presenza dell'assessore alla qualità urbana Gilles Namur - ha dichiarato il sindaco Corrado Nicola De Benedittis - Grande è stato l'affetto riservato, dai coratini a Grenoble, alla delegazione di Corato perché forte è il legame che unisce i nostri tanti emigrati alla loro città di origine.

Ho indirizzato un caloroso saluto al presidente dell'associazione Victor Tarantini, al presidente emerito Savino Ferrara e a tutti i presenti con cui c'è stato un caloroso e commosso abbraccio.

Il rilancio di questo storico gemellaggio, iniziato nel 1979 con un protocollo di amicizia tra i due comuni e concretizzatosi con la prima visita a Grenoble nel lontano 1982, ha oggi molteplici obiettivi: conservare la memoria della grande emigrazione coratina che con tanti sacrifici ha contribuito al progresso di Grenoble e allo sviluppo di Corato; avviare una programmazione condivisa tra le due amministrazioni comunali sui grandi temi che guardano al futuro e cioè l'accessibilità del mondo del lavoro e la svolta green dei contesti urbani, rispetto a cui Grenoble ha fatto grandi passi in avanti nell'ultimo decennio.

A tutti i nostri carissimi concittadini residenti a Grenoble ho regalato una cartolina stampata appositamente e all'Associazione abbiamo donato una targa ricordo».