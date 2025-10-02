Gemellaggio Corato Grenoble
Gemellaggio Corato Grenoble
Attualità

A Grenoble la visita ufficiale della delegazione del Comune di Corato

Il gemellaggio tra le due città è stato sancito nel 2002

Corato - giovedì 2 ottobre 2025 9.45 Comunicato Stampa
Si è aperta ieri, 1° ottobre, la visita ufficiale della delegazione del Comune di Corato a Grenoble, città gemellata con Corato dal 2002. Il sindaco Corrado Nicola De Benedittis, insieme alla presidente del consiglio comunale Valeria Mazzone, all'assessore alla Qualità Urbana Antonella Varesano, al dirigente del I Settore Pippo Sciscioli e ai consiglieri comunali Aldo Addario, Aldo Fiore, Michele Arsale e Massimo Torelli, è stato accolto al Municipio di Grenoble dall'assessore Gilles Namur, delegato all'ambiente, al verde pubblico e al benessere animale.
Un'accoglienza calorosa, sottolineata anche dal discorso in italiano dell'assessore francese, ha posto l'accento sul valore del gemellaggio e sull'importanza dei progetti condivisi tra le due città, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della rigenerazione urbana.
La serata ha poi visto un incontro emozionante con la comunità coratina di Grenoble, numerosa e partecipe. Tra discorsi istituzionali, proiezioni video su Corato e i suoi progetti culturali, sorrisi, abbracci e conversazioni in dialetto, l'iniziativa si è trasformata in una vera festa dell'identità e della memoria.
«L'incontro con l'Associazione dei coratini a Grenoble è avvenuto nel Palazzo di Città, alla presenza dell'assessore alla qualità urbana Gilles Namur - ha dichiarato il sindaco Corrado Nicola De Benedittis - Grande è stato l'affetto riservato, dai coratini a Grenoble, alla delegazione di Corato perché forte è il legame che unisce i nostri tanti emigrati alla loro città di origine.
Ho indirizzato un caloroso saluto al presidente dell'associazione Victor Tarantini, al presidente emerito Savino Ferrara e a tutti i presenti con cui c'è stato un caloroso e commosso abbraccio.
Il rilancio di questo storico gemellaggio, iniziato nel 1979 con un protocollo di amicizia tra i due comuni e concretizzatosi con la prima visita a Grenoble nel lontano 1982, ha oggi molteplici obiettivi: conservare la memoria della grande emigrazione coratina che con tanti sacrifici ha contribuito al progresso di Grenoble e allo sviluppo di Corato; avviare una programmazione condivisa tra le due amministrazioni comunali sui grandi temi che guardano al futuro e cioè l'accessibilità del mondo del lavoro e la svolta green dei contesti urbani, rispetto a cui Grenoble ha fatto grandi passi in avanti nell'ultimo decennio.
A tutti i nostri carissimi concittadini residenti a Grenoble ho regalato una cartolina stampata appositamente e all'Associazione abbiamo donato una targa ricordo».
Il programma della visita proseguirà oggi, 2 ottobre, con una passeggiata urbana guidata dall'assessore Gilles Namur per conoscere da vicino le politiche di sostenibilità adottate dalla città francese, seguita dall'incontro ufficiale con il sindaco di Grenoble Eric Piolle. In agenda, tavoli di lavoro dedicati a scambi culturali, gemellaggi scolastici, iniziative giovanili e progetti ambientali.
Domani, 3 ottobre, la delegazione visiterà la Bastille, luogo simbolico e panoramico della città, accompagnata dall'Associazione dei Coratini di Grenoble. Sarà un momento di riflessione e memoria, ma anche di apertura al futuro delle relazioni tra le due comunità.
  • Corrado De Benedittis
  • Grenoble
Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria
2 ottobre 2025 Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria
Le eccellenze dello street food coratino nella Guida Gambero Rosso 2026
2 ottobre 2025 Le eccellenze dello street food coratino nella Guida Gambero Rosso 2026
Altri contenuti a tema
Anche Corato saluta il Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Pinerolo Anche Corato saluta il Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Pinerolo All'incontro istituzionale il sindaco Corrado De Benedittis e la presidente del consiglio comunale Valeria Mazzone
Madonna di Coromoto a Corato, una preghiera collettiva per la pace nel mondo Religione Madonna di Coromoto a Corato, una preghiera collettiva per la pace nel mondo Alla celebrazione religiosa anche il sindaco De Benedittis
Da oggi a Corato la "zona rossa", il messaggio del sindaco De Benedittis Da oggi a Corato la "zona rossa", il messaggio del sindaco De Benedittis Potenziamento delle forze dell'ordine e contrasto massiccio alla criminalità
Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato In programma piantumazione di alberi e nuova illuminazione
Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone Scuola e Lavoro Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone «La scuola italiana deve mobilitarsi per la pace»
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Politica Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Tra le richieste avanzate dalle forze di minoranza una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio
Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo" Eventi Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo" La manifestazione si terrà questo pomeriggio nel chiostro comunale
Bimbo di cinque mesi, il cordoglio del sindaco De Benedittis: «Bisogna imparare ad accettare» Bimbo di cinque mesi, il cordoglio del sindaco De Benedittis: «Bisogna imparare ad accettare» Il messaggio del primo cittadino di Corato sul neonato deceduto in un incidente stradale
Riapertura delle iscrizioni ai servizi di inclusione scolastica per l’anno 2025/2026
2 ottobre 2025 Riapertura delle iscrizioni ai servizi di inclusione scolastica per l’anno 2025/2026
Olio d’oliva, scandalo da 180 milioni di euro. Sicolo: “Danni per l’Italia”
2 ottobre 2025 Olio d’oliva, scandalo da 180 milioni di euro. Sicolo: “Danni per l’Italia”
L'Adriatica Industriale Virtus Corato si presenta alla città
2 ottobre 2025 L'Adriatica Industriale Virtus Corato si presenta alla città
Porta Futuro Corato, tre incontri sull'Intelligenza Artificiale
2 ottobre 2025 Porta Futuro Corato, tre incontri sull'Intelligenza Artificiale
Torna a Corato la rassegna "Parliamone "
2 ottobre 2025 Torna a Corato la rassegna "Parliamone"
Incendio in viale dei Carrubi: Vigili del Fuoco in azione
1 ottobre 2025 Incendio in viale dei Carrubi: Vigili del Fuoco in azione
Il traguardo dei cento anni del coratino Giuseppe Mastrototaro
1 ottobre 2025 Il traguardo dei cento anni del coratino Giuseppe Mastrototaro
"DesTEENazione ": oltre 3 milioni di euro per i giovani
1 ottobre 2025 "DesTEENazione": oltre 3 milioni di euro per i giovani
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.