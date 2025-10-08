Bicicletta - Cicloturismo
Eventi

A Corato la presentazione ufficiale del progetto “In Bici tra Parco e Città”

Appuntamento questa mattina nella Sala Verde comunale

Corato - mercoledì 8 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Questa mattina, mercoledì 8 ottobre, alle ore 11:00, nella Sala Verde comunale del Comune di Corato, sarà presentato ufficialmente il progetto "In Bici tra Parco e Città", vincitore del bando nazionale "Bici in comune", promosso da Ministero dello Sport, Sport e Salute e ANCI. Un progetto che unisce mobilità sostenibile, innovazione e valorizzazione del territorio.

Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra i Comuni di Corato e Ruvo di Puglia, insieme a una rete di partner del Terzo Settore — Vivarch APS, Terrae APS, Murgia a Pedali ETS e Visitmessapia APS — per promuovere una nuova idea di mobilità dolce e turismo sostenibile.

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
  • valorizzare la velostazione di Corato con nuovi servizi e tecnologie;
  • rafforzare il legame tra le città e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
  • sostenere il commercio di prossimità e l'economia locale;
  • promuovere uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente.
Nel corso dell'evento interverranno Corrado De Benedittis, sindaco di Corato, Pasquale Chieco, sindaco di Ruvo di Puglia, e Luca Balasco, coordinatore regionale di "Sport e Salute s.p.a.". «"In Bici tra Parco e Città" è molto più di un progetto: è una sfida culturale per costruire comunità più consapevoli, coese e sostenibili».
  • Corrado De Benedittis
  • bicicletta
Altri contenuti a tema
