A Corato la presentazione ufficiale del progetto “In Bici tra Parco e Città”

valorizzare la velostazione di Corato con nuovi servizi e tecnologie;

rafforzare il legame tra le città e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

sostenere il commercio di prossimità e l'economia locale;

promuovere uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente.

Questa mattina, mercoledì 8 ottobre, alle ore 11:00, nella Sala Verde comunale del Comune di Corato, sarà presentato ufficialmente il progetto, vincitore del bando nazionale "Bici in comune", promosso da Ministero dello Sport, Sport e Salute e ANCI. Un progetto che unisce mobilità sostenibile, innovazione e valorizzazione del territorio.Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra i, insieme a una rete di partner del Terzo Settore — Vivarch APS, Terrae APS, Murgia a Pedali ETS e Visitmessapia APS — per promuovere una nuova idea di mobilità dolce e turismo sostenibile.Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:Nel corso dell'evento interverranno, sindaco di Corato,, sindaco di Ruvo di Puglia, e, coordinatore regionale di "Sport e Salute s.p.a.". «"In Bici tra Parco e Città" è molto più di un progetto: è una sfida culturale per costruire comunità più consapevoli, coese e sostenibili».