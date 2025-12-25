Gli auguri del sindaco De Benedittis ai coratini

La festa della Natività del Signore Gesù Cristo irrompe nelle nostre città illuminando e decorando strade, piazze, negozi, case. Possano essere questi, giorni da trascorrere serenamente facendo anche un po' di silenzio interiore per aprirci alla riflessione e all'ascolto.



Queste feste si vedano attente a chi è nel bisogno, in solitudine, nella malattia e nella fragilità della disabilità, come della vecchiaia. Siamo una comunità civile aperta a un rinnovato umanesimo.



Che sia un Natale in cui nasca la Speranza, soprattutto nei più giovani, ragazze e ragazzi, nella consapevolezza che la fede può muovere le montagne, rinnovare la vita, sovvertire l'ordine di un mondo dominato dal denaro, che pericolosamente ci sta facendo scivolare verso la guerra.



Il nuovo anno possa vedersi perseveranti nell'opera costruzione della "città dell'uomo".



Rigenerazione urbana e ambientale, opere pubbliche, politiche di solidarietà, impegno per la Pace, pianificazione e sostegno del commercio, valorizzazione dei prodotti del territorio e delle aziende, politiche culturali e giovanili di qualità, pianificate, non occasionali, sono il complesso contributo che questa Amministrazione sta dando alla crescita della nostra Corato.



A chi in questi giorni torna in città, studentesse, studenti, lavoratori, lavoratrici, vi invio il consueto abbraccio del Sindaco. Bentornati a casa!



L'impegno quotidiano di ciascuno di noi si traduce sul piano collettivo in un forte richiamo alla Pace, da intendersi come un'invocazione verso l'Alto e come un comando popolare dal basso verso i potenti del mondo.