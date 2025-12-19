“Incanto in Via Sant’Elia”: la cena di comunità che unisce Corato

7 foto Incanto in Via Sant'Elia

L'enormesi è trasformato in una grande casa pronta ad accogliere e a celebrare il valore della comunità: ieri 18 dicembre la quarta edizione di "" ha contribuito a rendere l'atmosfera natalizia sempre più accogliente e confortevole.Aperta all'intera cittadinanza, laè stata resa possibile grazie al lavoro dellache ha allestito l'intera postazione e allietato la serata con la musica della Banda. L'organizzazione militare ha garantito ordine e sicurezza, permettendo ai presenti di godere di un pasto caldo in un clima di serenità.La serata ha coinvolto tutte le età: presente anche l'animazione per i più piccini che hanno trascorso una serata in compagnia di Babbo Natale.«Come sapete questo appuntamento ormai è diventato tradizionale della nostra città», ha dichiarato il. «Questa è la quarta edizione di questa cena natalizia, di questa festa di quartiere che si fa nel segno della solidarietà. È un modo, innanzitutto, per rafforzare il legame tra le istituzioni, in questo caso tra il Comune di Corato e la Brigata "Pinerolo". Il rapporto tra la nostra città e l'esercito italiano è molto forte, perché sono tanti i nostri concittadini e concittadine che lavorano nell'esercito e che hanno ruoli di ogni tipo, anche di vertice».«Noi chiamiamo questa cena "solidale" perché così è nata quattro anni fa, in realtà preferisco chiamarla "cena di comunità" che nasce da un lavoro di squadra», ha affermato la. «C'è un grandissimo impegno e un grandissimo lavoro. L'amministrazione ci mette la volontà, però nulla avremmo potuto se non ci fosse stata la Brigata Pinerolo».«Siamo ben felici di portare questo genere di attività perché noi siamo un'istituzione dello Stato e siamo parte del tessuto sociale pugliese», sono state le parole di. «Quasi tutto il personale della mia brigata è pugliese, e chi non lo è di nascita, lo diventa di adozione. Per cui siamo parte della comunità e partecipare alla cena di comunità e far parte di questo ingranaggio ci inorgoglisce».Tanti i volontari e le volontarie presenti che con dedizione e sorriso hanno confermato il tessuto identitario e sociale della nostra città, accogliendo gli ospiti in un clima sereno e solidale.