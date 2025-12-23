Corrado De Benedittis
Attualità

“Diaconia e Politica”: il Sindaco De Benedittis ospite della rassegna “Come on, come in” a Corato

L’incontro è previsto per il 24 dicembre alle ore 18.00

Corato - martedì 23 dicembre 2025 13.34 Comunicato Stampa
La Comunità Evangelica Risveglio annuncia un appuntamento di rilievo all'interno della campagna di comunicazione e cultura "COME ON, COME IN". Quindi, mercoledì 24 dicembre alle ore 18:00, presso il locale dedicato all'iniziativa, nel centro cittadino di Corato, si terrà l'incontro tematico dal titolo "Diaconia e Politica".

L'evento vedrà la partecipazione del Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, che sarà intervistato in un dialogo aperto sulla sua esperienza umana e politica. Al centro del confronto, il percorso che ha portato il primo cittadino dall'impegno sociale attivo con la Caritas fino alla guida dell'amministrazione comunale, analizzando come il concetto di diaconia — inteso come servizio alla comunità — possa e debba essere il motore dell'azione politica.

L'intervista non sarà solo un racconto biografico, ma fungerà da vera e propria prolusione inaugurale per il prossimo ciclo di studi denominato "Scuola di Politica", un percorso formativo che la comunità Risveglio intende avviare per stimolare la partecipazione civile consapevole.

L'iniziativa, che si protrae dall'8 dicembre al 10 gennaio, nasce con l'obiettivo di aprire le porte della comunità evangelica alla società civile attraverso l'invito "COME ON, COME IN" (dai, entra!). Per trenta giorni, uno spazio nel cuore della città (ex negozio THUN) si trasforma in un centro di condivisione dove arte, lettura e musica diventano strumenti per divulgare i principi evangelici e favorire il dialogo su temi universali.

"Con questo appuntamento vogliamo sottolineare che la fede e i principi evangelici non sono estranei alla vita pubblica, ma possono offrire una bussola etica per il servizio al bene comune," spiegano gli organizzatori della Comunità Risveglio. "L'esperienza del Sindaco De Benedittis è una testimonianza di come il servizio sociale possa evolvere in responsabilità politica senza perdere le proprie radici."

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.
