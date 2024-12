ANPI di Corato nelle aule: il programma dell'anno scolastico

Anche per l'Anno Scolastico 2024/25 la Sezione ANPI "Maria Diaferia" di Corato sarà presente nelle scuole cittadine per attivare, con la collaborazione di insegnanti e docenti di riferimento, l'attenzione di alunni e studenti su argomenti e contenuti che nutrono la cittadinanza attiva. A partire dall'obiettivo disi andranno a considerare gli eventi fondanti della Storia, utili per costruire e riconoscere la propria identità civica, a sostegno e complemento dell'identità relazionale e sociale.Si comincia con, considerazioni sulla pace partendo dal suo contrario, dalla guerra, per svelarne brutture e contraddizioni, irreparabilità dei danni.Altri focus argomentativi attengono all'itinerario di conoscenza, a seguire l'importante segmento di approfondimento su, infine, il percorso, eventi ancorati a date ben presenti nell'immaginario collettivo, 25 aprile e 2 giugno, ma meritevoli di nuovi significati, di nuove cornici di senso.L'approccio a questo percorso, curato dal gruppo ANPI SCUOLA, segue le tracce delle scorse esperienze e si arricchisce di nuovi contenuti, in parte suggeriti dall'intervenuta realtà, in parte pensati in linea con l'evoluzione generazionale del mondo infantile e adolescenziale.Si comincia il 6 dicembre prossimo!Irrinunciabile sarà il rimando agli scenari di guerra che la cronaca ci propone quotidianamente con angosciante durezza. Si proverà su questo ad aprire la riflessione con uno sguardo retrospettivo su eventi che nel passato hanno segnato ed esplicitato il profondo ed irriducibile bisogno di pace dell'umanità.La veste laboratoriale dell'intero percorso pensato da ANPI SCUOLA si muoverà tra il "dire e il fare" creando occasioni di approfondimento della conoscenza storica. Sarà dato ampio respiro alla creatività e all'elaborazione emotiva, per favorirle e sostenerle.Da dicembre 2024 a giugno 2025, alunni e studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado potranno fruire di questa possibilità di approfondimento interattivo, a nutrimento del personale patrimonio di conoscenza e del proprio livello di responsabilità sociale.