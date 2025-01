Sabato 25 gennaio alle 18,30, presso la sede dell'associazione Agorà 2.0 in via San Benedetto 36, si svolgerà l'evento "L'altra Resistenza: la vicenda degli Internati Militari Italiani".L'iniziativa, organizzata dall'ANPI Corato "Maria Diafera" in collaborazione con Agorà 2.0, ha lo scopo di approfondire la vicenda degli IMI (Internati Militari Italiani), una pagina della Resistenza ancora oggi poco considerata. Saranno ospiti dell'inziativa lo storico Mario Avagliano, autore del volume "I militari italiani nei lager nazisti" (Il Mulino), e Giuseppenicola Tota, già Generale di Corpo d'Armata ed esperto IMI.Gli interventi verranno preceduti dai saluti di Marina Mastromauro, presidente ANPI Corato, e Enzo Del Vecchio, presidente Agorà 2.0.La serata verrà moderata da Mariella Sivo.L'evento è organizzato in occasione del Giorno della Memoria, che ricorda le vittime dell'Olocausto e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania nazista, e si inserisce in un ciclo di incontri promosso da alcune sezioni ANPI e che vedrà come ospite principale Mario Avagliano.Quella degli IMI è una pagina drammatica della Resistenza: oltre 600 mila militari italiani vennero catturati e deportati nei capi di concentramento tedeschi nei giorni immediatamente successivi all'armistizio dell'8 settembre.Di seguito tutte le tappe:-24 gennaio, Santeramo in Colle, ore 17,30, Biblioteca comunale;-25 gennaio, Altamura, ore 9,00, Biblioteca "T.Fiore" del Liceo Scientifico Federico II di Svevia.-25 gennaio, Corato, ore 18,30, sede Agorà 2.0;-26 gennaio, Monopoli, ore 11,00, Santa Maria degli Amalfitani;-26 gennaio, Molfetta, ore 17,00, auditorium Parrocchia Sant'Achille.