“La città che verrà”: domenica 17 maggio il terzo comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro

Contenuto elettorale sponsorizzato

Domenica 17 maggio, alle ore 19:30, in Piazza Cesare Battisti, si terrà il terzo comizio pubblico del candidato sindaco Corrado De Benedittis, sostenuto dalla coalizione CAP70033. L'appuntamento, dal titolo, rappresenta un nuovo momento di incontro e confronto con la comunità, dedicato alla visione futura di Corato e alle sfide che attendono la città nei prossimi anni.Ospite della serata sarà il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, protagonista di una stagione amministrativa che ha fatto della vicinanza ai territori, dell'ascolto e della concretezza amministrativa i suoi tratti distintivi. La sua presenza accanto a Corrado De Benedittis assume un significato importante: il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e della centralità che Corato può continuare ad avere dentro un progetto più ampio di crescita e sviluppo.Nel corso della serata si parlerà della città di oggi, ma soprattutto della città che verrà: una Corato che guarda avanti con maggiore consapevolezza, forte del percorso costruito in questi anni e pronta ad affrontare nuove sfide con responsabilità, visione e partecipazione.Accanto al candidato sindaco saranno presenti anche i candidati e le candidate delle nove liste della coalizione CAP70033 — Partito Democratico, Intesa Riformista, Corrado Sindaco, Demos, Rimettiamo in moto la città, Articolo49, Prossima, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle — una squadra ampia e plurale che continua a condividere un progetto comune forte e armonico per il futuro della città.Piazza Cesare Battisti tornerà così ad essere uno spazio aperto di partecipazione e comunità per immaginare insieme: una città più forte, consapevole e sempre più capace di guardare avanti.La storia continua.