«Noi saremo il valore aggiunto»: l’Unione di Centro in campo con Pietro Zona

10 foto Presentazione Udc

Non si tratta di sentimento nostalgico, ma di servizio, approfondimento, professionalità e capacità di dare risposte: su questi principi fondamentali, la lista "Unione di Centro" la lista ha costruito la propria identità e il proprio sostegno al candidato sindacoPresentata ieri 14 maggio, la lista torna a rivendicare il proprio ruolo nel centrodestra locale.Sul palco si sono avvicendati volti locali e figure di primo piano della politica regionale e nazionale. Presenti, commissario cittadino Udc, e il consigliere comunale, espressione del radicamento territoriale del partito. Accanto a loro, il capolista, insieme all'onorevole, presidente regionale Udc Puglia, e all'onorevole, commissario regionale. A rappresentare la leadership nazionale, l'onorevole, presidente nazionale Udc, e il senatore, segretario nazionale del partito — una presenza che ha conferito alla serata un respiro che va ben oltre i confini cittadini.Una lista concreta, con una struttura forte grazie ai dirigenti che si sono da sempre mossi per il bene della città. «Un valore aggiunto per la coalizione grazie alla capacità e all'impegno dei candidati», ha affermato Zona.«Sono contento di candidarmi in questa grande famiglia che è l'Udc, insieme a uomini e donne che hanno dei valori importanti», ha dichiarato il capolista Scaringella. «L'Udc ha fatto la differenza negli anni e sicuramente farà la differenza anche quest'anno».L'unione dell'Udc, a livello locale e nazionale, è stata confermata dalla presenza di alte personalità che, come affermato da Scaringella, non deve essere data per scontata.«Noi saremo il tuo valore aggiunto e saremo i portavoce della città. Noi dobbiamo portare la voce dei cittadini nella macchina amministrativa», ha continuato il capolista.Parole che richiamano una concezione del mandato elettorale come servizio autentico, sostenuto dalla presenza in lista di persone qualificate e professionisti capaci di tradurre le istanze del territorio in azioni concrete.«Il nostro candidato sindaco ha valori a 360°. In primis chi più di lui può parlare di sicurezza a Corato», sono state le parole del candidato Scaringella a sostegno di Pietro Zona, con cui condivide visione, valori e idee.Una serata che ha presentato un Udc determinato a dimostrare che il proprio patrimonio politico non è un ricordo del passato, ma una risorsa viva e operativa per il futuro di Corato.