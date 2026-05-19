Liceo artistico
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Scuola e Lavoro

Gli orologi di Dalí rivivono nelle mani degli studenti: il Liceo Artistico protagonista a “Luce d’Impresa”  

Dalla progettazione alla produzione, un’esperienza reale di committenza per i ragazzi del Design Ceramica, tra arte, formazione e impresa

Corato - martedì 19 maggio 2026 12.07
Gli studenti dell'indirizzo Design Ceramica del Liceo artistico "Federico II, Stupor Mundi" sono stati fra i protagonisti dell'evento organizzato dall'Associazione ICMEA "Luce d'Impresa", tenutosi il 15 maggio, dedicato alla premiazione degli imprenditori coratini dell'anno.
Per l'evento gli studenti, sotto la guida della docente Nicoletta Minutilli, hanno progettato e realizzato originali opere in ceramica e con l'ausilio di altri materiali come (legno, vetro, plexiglass).
Il tema che ha guidato gli studenti è stato "Il Tempo che Nasce", con una reinterpretazione della più nota opera "La persistenza della memoria" di Salvador Dalí e del tempo fluido, con gli orologi che paiono quasi liquefarsi.
Come nel quadro di Dalì nelle opere dei ragazzi gli orologi paiono sciogliersi e trasformarsi, dando vita a creazioni uniche in grado di congiungere arte, design e riflessione sul tempo. Queste opere sono state il premio poi consegnato nell'evento imprenditori coratini dell'anno e ai coratini che distintisi in ambito lavorativo.
L'esperienza ha rappresentato per gli studenti e le studentesse, un'importante occasione di crescita personale e formativa.
Per la prima volta si sono confrontati con una vera committenza esterna, affrontando tempistiche molto ristrette e seguendo ogni fase del lavoro: dall'ideazione progettuale alla realizzazione laboratoriale, fino alla post-produzione con fotografie, video e QR code dedicati alle opere.
Particolarmente significativa è stata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità, supportati dalla docente di sostegno, pienamente coinvolti nel progetto creativo e operativo, partecipando attivamente a tutte le fasi della realizzazione dei manufatti, arricchendoli col proprio tocco personale e contribuendo con entusiasmo e sensibilità artistica alla riuscita dell'iniziativa.
L'iniziativa ha dimostrato come la scuola possa diventare un luogo di incontro concreto tra formazione, arte e territorio, offrendo agli studenti opportunità reali per mettere alla prova le loro competenze e la loro creatività, nonché la capacità di collaborare con i propri compagni di classe su un progetto comune.
Un sentito ringraziamento va al Presidente dell'Associazione ICMEA, Claudio Amorese, per aver creduto nel valore dei nostri studenti per aver dato loro la possibilità di vivere un'esperienza autentica e altamente formativa nonché a tutti gli imprenditori che hanno partecipato all'evento accogliendo con entusiasmo i premi loro consegnati.
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