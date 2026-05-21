ASD AZ Village dona il ricavato di “Italia vs Brasile” alla Comunità Indaco di Corato

Mercoledì 20 maggio, l'ASD AZ Village ha incontrato i responsabili della Comunità Indaco di Corato, al fine di consegnare loro l'oblazione derivante dal ricavato (al netto delle spese di organizzazione) ottenuto dalla partita di beneficenza "ITALIA vs BRASILE vecchie glorie", patrocinata dal Comune di Corato, che si è tenuta il 3 maggio scorso presso lo Stadio Comunale di Corato.Presenti all'incontro l'ex giocatore della Roma Francisco Lima, il vice presidente dell'ASD AZ Village, avv. Cristofaro Diaferia ed il segretario della medesima ASD Rosario Zagaria.«E' stato veramente un grande onore per noi – ha esordito l'avv. Cristofaro Diaferia – scoprire la vostra realtà, la vostra struttura ed il lavoro quotidiano che fate per questi ragazzi. Ringrazio don Antonio Maldera per averci fatto conoscere questa comunità che opera nel territorio cittadino».La consegna dell'assegno nelle mani del responsabile della Comunità Indaco, Ugo Zonni, è stato un momento molto emozionante e, ringraziando l'ASD AZ VILLAGE per la sua vicinanza, ha spiegato come verrà impiegato il contributo donato: «I ragazzi soffrono la loro situazione familiare complicata e devo dire grazie a "questa famiglia allargata", composta da educatrici che svolgono un lavoro pesante, fatto di festivi e notturni con ragazzi non proprio 'calmi'. Poi ci sono periodi che per noi sono più complicati di altri, tipo la festa patronale, perché i ragazzi vogliono andare in giro o alle giostre e quindi ci sono una serie di autorizzazioni da chiedere per poterli accontentare. Anche l'estate è un periodo difficile, perché qui abbiamo un campetto per giocare a pallacanestro e calcetto, ma vorremmo farli star bene anche in situazioni estive fuori dal nostro centro. Questo contributo potrà aiutarci a sovvenzionare le attività di piscina, mare e tutto quello che potrà essere il loro divertimento estivo, come per tutti i ragazzi della loro età».Quella del 3 maggio scorso è stata una partita che ha riempito lo Stadio Comunale di famiglie, ragazzi e bambini, i quali hanno potuto veder giocare e conoscere degli ex calciatori professionisti di livello internazionale quali Aldair, Lima, Zaccardo, Tacchinardi, Legrottaglie, Iuliano, Iaquinta, Di Livio, Jeda, Reginaldo, Matuzalem, Toledo, Da Silva.Il tutto poi si è concluso oggi con la consegna del contribuito ad una Comunità, la quale costituisce una bella realtà della nostra città.