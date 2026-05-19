Auto rubata
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Cronaca

Auto rubata ritrovata a Corato: la segnalazione di una Guardia Giurata

Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario

Corato - martedì 19 maggio 2026 11.24 Comunicato Stampa
Nel pomeriggio di ieri, durante il normale servizio di controllo in via Basilicata a Corato, una Guardia Particolare Giurata ha notato una Fiat Punto parcheggiata con un finestrino aperto. Insospettito dal particolare, l'operatore si è immediatamente avvicinato al veicolo, riscontrando evidenti segni di effrazione e manomissione all'impianto di avviamento.

La segnalazione è stata quindi inoltrata tempestivamente alle Forze dell'Ordine tramite la nostra Centrale Operativa. Sul posto sono intervenuti gli Agenti del locale Commissariato di Polizia che, a seguito degli accertamenti, hanno scoperto che il veicolo era stato rubato nella mattinata dello stesso giorno a Ruvo di Puglia, provvedendo successivamente alla restituzione al legittimo proprietario.
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