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Virtus Corato, dominio in DR3: la stagione si chiude con la conquista del titolo

Bilancio quasi impeccabile: 21 vittorie e una sola sconfitta

Corato - martedì 19 maggio 2026 10.36 Comunicato Stampa
L'Adriatica Industriale Virtus Corato conquista il campionato di Divisione Regionale 3 al termine di una stagione di assoluto dominio, chiusa con un bilancio quasi impeccabile: 21 vittorie (17 in regular season e 4 nei playoff) e una sola sconfitta, oltre a un percorso playoff immacolato e privo di sbavature.

Un cammino che ha visto la formazione coratina imporsi con continuità, solidità e qualità su ogni campo, confermando anche nella serie finale contro l'Avis Trani la propria superiorità tecnica e mentale. La Virtus ha infatti avuto la meglio sia nella gara casalinga che in quella in trasferta, chiudendo la serie e cucendosi sul petto il titolo.

La squadra guidata da coach Francesco Scaringella ha costruito il proprio successo su una precisa identità tecnica e mentale, fatta di intensità, equilibrio e capacità di interpretare ogni fase della partita con grande maturità, nonostante un roster giovane ma al tempo stesso profondo e completo.

A tracciare le chiavi di una stagione vincente è lo stesso coach Scaringella, che sottolinea il lavoro quotidiano come base del percorso trionfale: «Il gruppo è stato così competitivo perché abbiamo lavorato fin dal primo giorno per ricercare il massimo del rendimento agonistico. Il mio obiettivo è sempre stato quello di valorizzare al meglio le caratteristiche singole dei ragazzi, cercando di incastrarle alla perfezione nel nostro sistema di squadra. La continuità che abbiamo dimostrato è il frutto della costanza nel livello degli allenamenti, della profonda consapevolezza nei nostri mezzi e, non da ultimo, della completezza e profondità del roster, che ci ha permesso di mantenere sempre l'intensità alta».

Uno dei tratti distintivi della stagione è stato il valore del percorso costruito giorno dopo giorno, come evidenziato ancora dall'allenatore: «Questo percorso rappresenta tantissimo per noi: dà a ogni ragazzo la consapevolezza che il lavoro quotidiano e la coesione umana pagano sempre. Abbiamo affrontato ogni difficoltà restando uniti, sudando in palestra e credendo fino in fondo in ciò che stavamo costruendo. Questa vittoria non è soltanto un trofeo, ma la dimostrazione concreta di cosa significhi credere in un progetto comune».

Determinante anche l'approccio costante e la mentalità mantenuta per tutta la stagione, elemento chiave soprattutto nei momenti decisivi: «L'aspetto decisivo è stato la capacità di non accontentarsi mai, mantenendo un'altissima qualità del lavoro anche nei momenti in cui avremmo potuto gestire. La squadra è stata straordinaria proprio in questo: ha affrontato ogni allenamento con la stessa mentalità, senza cali di intensità. Questo ci ha permesso di costruire automatismi e una solidità mentale che nei playoff ha fatto la differenza».

Il successo in DR3 rappresenta il terzo titolo di categoria nella storia del club, coronamento di un percorso costruito passo dopo passo e culminato in una cavalcata che ha lasciato poco spazio agli avversari. La Virtus Corato chiude così un'altra stagione da protagonista assoluta, confermando la solidità del proprio progetto sportivo e lasciando un segno netto nel campionato.
6 fotoVirtus Corato vince il campionato
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