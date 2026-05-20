Corato celebra la nascita della Repubblica: incontro al liceo “Oriani”

In vista dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani" di Corato promuove l'evento: "Nascita di una Repubblica".L'incontro, che si terrà giovedì 21 maggio, dalle 11,15 alle 13,00, presso l'Agorà dello stesso Liceo, vedrà come ospite Pasquale Martino, intellettuale barese già Presidente provinciale dell'ANPI Bari e autore del volume 1946/48 Nascita di una Repubblica (Erf Edizioni, 2026).Dopo i saluti del Dirigente Scolastico Francesco Catalano, interverranno, altresì, tutti i docenti del Dipartimento: proff. Aldo Calò Gabrieli, Giovanni Capurso (referente), Emanuela Fumarola e Pierpaolo Riganti.Questa ricorrenza è un'occasione per rinnovare l'impegno verso i valori fondanti sanciti dalla Costituzione: dignità della persona, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale.In tutto il Paese, istituzioni, scuole e comunità locali si uniscono in cerimonie, incontri e iniziative culturali per ricordare il coraggio e la visione di chi, in un momento di profonda ricostruzione, seppe guardare al futuro con speranza.Il Presidente della Repubblica ha di recente sottolineato come "custodire la Repubblica significhi, ogni giorno, difendere la libertà e rafforzare la coesione sociale, affinché le generazioni future possano vivere in un Paese giusto e aperto al mondo".La cittadinanza è invitata