Per Pietro Zona sindaco domani arriva a Corato anche Wanda Ferro

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Si concluderà domani, sabato 16 maggio, in piazza Vittorio Emanuele, il tour elettorale "Di Zona in Zona" del candidato sindaco Pietro Zona, che nelle ultime settimane ha attraversato quartieri, piazze e luoghi di incontro della città per dialogare direttamente con i cittadini e raccogliere idee, esigenze e proposte per il futuro di Corato.L'appuntamento è fissato per le ore 19.00 per una serata di confronto pubblico, partecipazione e condivisione sui temi centrali del programma amministrativo della coalizione a sostegno di Pietro Zona sindaco. Ospite dell'incontro sarà anche Wanda Ferro, sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Interno, la cui presenza rappresenta un segnale di attenzione concreta del Governo verso il territorio e verso le istanze dei cittadini, in particolare sui temi della sicurezza, della tutela della legalità e della vicinanza delle istituzioni alle comunità locali.