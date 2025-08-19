Vita di Città
Elena Tarantini coratina alla guida dell’Area Economico-Finanziaria della Asl Bt
Una carriera brillante al servizio della collettività
Corato - martedì 19 agosto 2025 15.36
La dott.ssa Elena Tarantini è stata nominata Direttrice della Unità Operativa Complessa Area Gestione Economico-Finanziaria della Asl Bt.
Con una lunga esperienza maturata all'interno dell'azienda sanitaria, la dottoressa Tarantini porta con sé un bagaglio di competenze tecniche e manageriali che la rendono figura di riferimento nella delicata gestione delle risorse economiche.
La sua nomina rappresenta un riconoscimento del valore professionale e della dedizione dimostrata nel corso degli anni.
La comunità locale guarda con fiducia al suo operato, certa che saprà coniugare efficienza e trasparenza nella gestione finanziaria, contribuendo al rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio.
