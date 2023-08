"Attenzione, buco profondo": l'amara ironia dei coratini colpisce ancora

Il cratere nella traversa di via Dante ha scatenato l'ironia dei cittadini

Corato e le buche: un connubio tristemente noto, a causa delle condizioni del manto stradale della nostra città Non proprio idilliache. Negli ultimi mesi i lavori di rifacimento stradale stanno migliorando un po' la situazione, ma tanto è ancora il lavoro da fare.Eclatante è la voragine che si è letteralmente aperta nei pressi di via Dante, una buca profonda e pericolosa, soprattutto per i passanti.Così alcuni cittadini hanno pensato bene di segnalare il grande fosso con un cartello che recita "ATTENZIONE BUCO PROFONDO".Situazione ironica certo, ma piuttosto amara, che sottolinea un problema annoso della nostra città.