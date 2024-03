Via San Magno: sempre meno "strada", sempre più "campo minato"

Chiunque abbia percorso Via San Magno, che collega il quartiere Oasi di Corato con il centro della città, sa bene quali difficoltà si incontrano lungo il tragitto. La strada, infatti, è in pessimo stato, con buche, crepe e avvallamenti, che rendono la guida scomoda e pericolosa. Ogni giorno, centinaia di veicoli devono affrontare questo percorso sconnesso, che aumenta i consumi e i costi di manutenzione.La situazione non è nuova, ma persiste da tempo, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini. I lavori di riparazione sono stati sempre insufficienti o inefficaci, e la strada continua a deteriorarsi. Il risultato è una strada che sembra un campo di battaglia, un vero campo minato, dove ogni buca è una sfida per gli automobilisti.Nell'ultimo periodo poi, in seguito a lavori effettuati su quella strada, hanno portato a distruggere interi pezzi d'asfalto che hanno causato delle voragini, chiuse in maniera abbastanza raffazzonata ed approssimativa.Via San Magno è una strada chiave per migliaia di coratini, che serve un quartiere vivace e attivo, pertanto urge al più presto una messa in sicurezza della stessa.Tanto dal punto di vista della manutenzione stradale, si sta facendo nelle nostre strade urbane, tanto ancora si farà (vedi Eco-Estramurale). Guai però a dimenticare le zone più periferiche. Speriamo che questo articolo giunga a chi di dovere, affinché qualcosa si muova.