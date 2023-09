Corato, Marco Scaringella candidato al Consiglio Nazionale ANCSA

, titolare del soccorso stradale Scaringella di Corato, figlio d'arte del suo fondatore, il, è uno dei candidati al consiglio Nazionale dell'Subito ascoltato e apprezzato dagli associati per la sua intraprendenza e determinazione viene eletto consigliere, dando così iniziò ad un nuovo percorso avente però già degli obiettivi chiari e precisi, primo tra tutti, il "Riconoscimento della categoria".L' A.N.C.S.A. (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli), è un'Associazione nazionale di categoria che riunisce le imprese che effettuano autoriparazione, soccorso stradale meccanico e custodia di veicoli. Nasce a Bologna nell' anno 1972 da un manipolo di soccorritori, e vede la sua costituzione il 10 gennaio 1973.L'associazione, costituisce un punto di riferimento nazionale per quanti svolgano attività di soccorso stradale, autoriparazione e custodia di veicoli. Tutela gli interessi giuridici, economici e professionali dei propri iscritti e, in generale, dell'intera categoria; organizza corsi di formazione, individua e segnala criticità emergenti nell'applicazione delle procedure di soccorso e di custodia giudiziaria che evidenzino scarsa professionalità e che comportino ricadute negative sulla sicurezza stradale e dei soccorritori nonché sulla difesa dell'ambiente.