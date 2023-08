Regalo di San Cataldo per i nostri concittadini: chiuso il ponte di Via Castel del Monte

Brutta sorpresa questa mattina per gli automobilisti coratini: il trafficatissimo ponte di Via Castel del Monte, che unisce la città alla campagna, è stato chiuso per via di una buca presente sulla carreggiata che da Corato porta alla campagna.Disagio alla circolazione stradale, visti anche i tantissimi coratini che in questo periodo dell'anno si spostano nelle campagne della zona. Con l'avvicinarsi del riaprirsi delle scuole, si spera che il ponte possa essere riaperto al più presto.