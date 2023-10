Voragine su Via Carmine, strada chiusa al traffico per metà

Verso le 12 di questa mattina, stando ai racconti dei residenti e passanti in zona, si è aperta una voragine nel manto stradale su Via Carmine, di fronte all'ingresso dell'autoscuola Cantatore (numeri civici 22 e 24).Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale per effettuare rilievi e apporre i sigilli per evitare il transito delle automobili, visti i rischi. Di fatti, la voragine è piuttosto profonda ed una macchina può incagliarsi qualora una ruota finisse dentro.