Riapre in tempo di record il ponte di via Castel del Monte

Nello specifico, è stato effettuato un intervento in corrispondenza del cedimento localizzato creatasi nel riempimento, che, comunque, non ha interessato parti strutturali del ponte. Non sono state rilevati altri cedimenti."Ringrazio la Città metropolitana di Bari nella persona del dirigente ing. Aldo Lastella, per il tempestivo intervento. - dichiara il Sindaco Corrado De Benedittis -Si dà in tal modo una importante risposta alle pressanti esigenze della zona residenziale, di quella industriale e di tutta l'area murgiana, che in via Castel del Monte, ha un'arteria stradale di primaria importanza.Si è scongiurato il rischio di una chiusura prolungata. Ricordo, tuttavia, che permane il divieto di transito ai mezzi pesanti, già in vigore da molti anni."