Auto in fiamme sulla Corato - Bisceglie: tanta paura ma nessun ferito

Traffico bloccato per circa mezz'ora ieri pomeriggio sulla SP 85, la strada che collega Bisceglie e Corato.Poco dopo la rotonda, in direzione Corato, una Ford Focus ha preso fuoco mentre era in marcia.Il conducente ha visto le fiamme propagarsi dal cofano anteriore della sua auto ed è sceso dal veicolo in preda alla paura.Ad intervenire è stata una pattuglia della Pegaso security SPA, sede di Molfetta, che in quel momento si trovava a percorrere quella strada.Dopo aver allertato i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri – arrivati entrambi da Corato - i vigilantes hanno provveduto a gestire il traffico per evitare che altri veicoli potessero subire danni.