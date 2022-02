Auto rubata a Corato recuperata in agro di Andria. Probabilmente servita per reati predatori

È stata rinvenuta questo pomeriggio in agro di Andria, precisamente in contrada Macchie di Rose, una Fiat Panda, immatricolata nel 2002, rubata a Corato lo scorso 14 febbraio.A ritrovare l'auto alle spalle del Cimitero, nei pressi della strada vecchia che conduce a Corato, una pattuglia della Pegaso Security, impegnata in uno dei consueti giri di controllo delle proprietà dei propri associati, il cui passaggio avrebbe interrotto l'atto predatorio dei malfattori che avrebbero così abbandonato l'auto alla vista delle guardie giurate.Probabilmente l'auto sarebbe infatti servita per compiere qualche furto in abitazioni di campagna e terreni agricoli della zona adiacente al centro abitato. Sul posto è successivamente giunta, una pattuglia del Pronto intervento del Comando della Polizia Locale.Del rinvenimento dell'auto è stata data notizia al legittimo proprietario.