Autonomia differenziata, a Corato raccolte oltre 2500 firme

Sono già state contabilizzate le firme raccolte in tutta Italia sul quesito referendario per l'abrogazione della Legge Calderoli sull'autonomia differenziata che vengono depositate in queste ore presso la Corte di Cassazione. Si tratta diraccolte in tutto il Paese non solo attraverso la piattaforma ministeriale che consentiva la sottoscrizione da remoto, ma anche sui tradizionali moduli cartacei.le firme apposte, ma anche circa, apposte ai banchetti organizzati dai comitati in tutto il territorio nazionale.Nel comune di Corato sono statenei diversi banchetti animati dal comitato cittadino durante il mese d'agosto nel nostro comune.e oltre 200 firme raccolte tra sottoscrittori residenti in altri comuni e transitati nel nostro paese per il periodo estivo. Un risultato straordinario per il quale ringraziamo tutte le organizzazioni che hanno contribuito, i volontari che hanno profuso energie e tempo preziosi, proprio durante il mese di agosto, e soprattutto i tantissimi concittadini che hanno condiviso la proposta referendaria che nei prossimi mesi sarà sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale per l'ammissibilità.L'impegno di tutti i componenti del comitato non si ferma alla sola raccolta di firme per poter tenere il referendum, ma andrà avanti nelle prossime settimane per continuare a informare la nostra cittadinanza e diffondere consapevolezza sui rischi del progetto di autonomia differenziata che rischiano di abbattersi sulle nostre comunità, specie quelle meridionali.