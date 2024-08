Raccolta firme contro l'autonomia differenziata: il programma a Corato

Il comitato coratino per il referendum contro l'autonomia differenziata tornerà in piazza martedì 13 agosto dalle ore 19 alle 22 in centro, presso il monumento a Garibaldi, per raccogliere altre sottoscrizioni del quesito abrogativo della "legge Calderoli" che introduce l'autonomia differenziata.Di seguito la nota stampa diramata dal Comitato."Il Comitato promotore - costituitosi nei giorni scorsi nel nostro comune, è formato da sindacati (CGIL e UIL), partiti politici (DEMOS, Giovani Democratici, Italia in Comune, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Nuova Umanità, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista, Rimettiamo in moto la città, Sinistra Italiana) e associazioni (ANPI, Comitato No AD, Legambiente, LIBERA, Nuova Matteotti Corato) - ha già raccolto, in occasioni pubbliche e nelle sedi dei soggetti che lo compongono, circa 1000 firme cartacee in poco più di 10 giorni di campagna. Sarà necessario rilanciare le adesioni, sia per raggiungere la soglia delle 500mila necessarie a tenere il referendum abrogativo (obiettivo già molto vicino con le sole firme digitali apponibili con SPID, CIE, CNS, sul sito del Ministero della Giustizia: https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/50002 0 ), sia per rafforzare l'opposizione pubblica all'autonomia differenziata.Gli appuntamenti pubblici coi banchetti del comitato, oltre al 13 agosto, saranno sempre dalle ore 19,30 alle 22,30: il 17, 18, 19 agosto in piazza Vittorio Emanuele, il 20 e il 23 agosto in Largo Plebiscito, il 24 agosto in piazza Sedile, il 25 agosto in piazza Vittorio Emanuele. Inoltre, ogni sabato di agosto a partire da sabato 17, un banchetto del comitato sarà presente in zona mercato al mattino dalle ore 9 alle 12.Ricordiamo, infine, che è possibile sottoscrivere il quesito referendario dal lunedì al venerdì presso la sede della CGIL di Corato in via Canova 6 dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16,30 alle 19 e presso la sede della Nuova Matteotti Corato in via Don Albertario, 58 dalle ore 17 alle 20. In ogni caso, presso la sede dell'ufficio elettorale comunale (negli orari d'ufficio). Rinnoviamo ancora una volta l'invito a quanti vogliano fattivamente contribuire alla campagna referendaria a contattare direttamente le organizzazioni promotrici del comitato".