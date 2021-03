«Avere a cuore il bene comune», l'adozione verde di RadicaMenti

Adottare il verde pubblico a Corato è possibile dal 2012, con l'approvazione del regolamento del Comune di Corato per l'affidamento delle aree verdi ai cittadini e da oggi RadicaMenti ne ha fatto una realtà.RadicaMenti è il nome che si è dato un gruppo di cittadini, nato spontaneamente, con l'unico obiettivo di agire fattivamente e sensibilizzare i cittadini alla cura dell'ambiente urbano, mediante processi di partecipazione attiva, al fine anche di rafforzare quel senso di comunità che è condizione indispensabile per vincere l'individualismo.Un gruppo di coratini, quindi, che ha a cuore il bene comune e che ha adottato 22 fioriere e 2 aree verdi, dislocate nel centro di Corato: Piazza Sedile e via Roma, Piazza Abbazia, Piazza Indipendenza, Piazza Cesare Battisti e Piazza Vittorio Emanuele.Certi della necessità di un profondo cambio di mentalità da parte di tutti, l'obiettivo di questi volontari è quello di favorire e stimolare la cura e la protezione dell'ambiente e del decoro urbano, come manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale, magari facendo rete anche con le attività commerciali esistenti nelle piazze, i residenti e i cittadini tutti.«Siamo nati in tempi di pandemia globale e questa crisi deve essere l'occasione per cambiare il nostro modo di intendere il rapporto fra uomo e ambiente, considerarli come unico soggetto, agendo su fattori ambientali e urbani: il verde dipende dalle nostre scelte».Per questo RadicaMenti ha già dato il via ad azioni concrete quali il censimento delle zone verdi urbane, la mappatura delle zone degradate, interventi mirati a liberare alberi vivi dal cemento, semina e piantumazione di giovani piante e periodici sopralluoghi di monitoraggio ambientale.Il gruppo si adopera per la semina di bulbi, semi, piante ornamentali ed essenze del nostro territorio; sensibilizzare alla cura del verde urbano e alla partecipazione attiva dei cittadini, invitando tutti ad unirsi e avere a cuore il bene della nostra città.