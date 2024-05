Eletto il nuovo vicepresidente protempore del Forum dei Giovani

Lo scorso 20 maggio, dopo un lungo confronto interno all'esecutivo, sono state presentate le dimissioni da vicepresidente di C, ora semplice membro dell'esecutivo. All'interno dell'esecutivo è stato votato, come vicepresidente pro tempore, Niccolò Fiore.Ringraziamo Vincenzo per il grande impegno che lo ha contraddistinto in questo periodo di attività del Forum (9 marzo 2023 – 20 maggio 2024). Ricordiamo con entusiasmo la mozione di modifica del regolamento, da lui gestita, in pratica una riscrittura totale elaborata con quattro assemblee e diverse riunioni d'esecutivo.Sul fronte dei regolamenti importante è stato il suo impegno nella riscrittura, insieme alla commissione preposta, del regolamento per il Corato Music Square V edizione (poi non realizzato per mancanza di fondi). Come anche lo ringraziamo per la capacità di gestione della burocrazia e rapporti con le diverse associazioni.Cogliendo le dimissioni di Vincenzo tuttavia non possiamo che condividere, nei diversi punti, le situazioni problematiche già riportate nella Relazione letta in Consiglio Comunale: dalla violazione della privacy al mancato coinvolgimento nella realizzazione delle già poche attività realizzate dall'assessorato alle politiche giovanili, dal dialogo conflittuale con una parte della compagine amministrativa fino alla riduzione drastica delle risorse economiche destinate al Forum.Ci auguriamo, come esecutivo del Forum dei Giovani, una nuova azione, da parte dell'amministrazione comunale, che vada in senso contrario e opposto a quello sviluppato fino ad ora.