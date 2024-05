Forum dei Giovani: si dimette il vicepresidente Vincenzo Catalano 

In una mossa inaspettata, Vincenzo Catalano, ormai ex vicepresidente del Forum dei Giovani di Corato, ha annunciato le sue dimissioni attraverso un post su Facebook, sollevando questioni significative riguardo la struttura e la gestione dell'organizzazione.Catalano ha espresso frustrazione per quello che descrive come una «struttura organizzativa inadeguata e un regolamento carente», che nonostante i suoi sforzi di modifica, «è rimasto invariato per quasi due anni senza alcun riscontro dalla commissione comunale preposta». La sua critica si estende alla drastica riduzione delle risorse economiche, che secondo lui, limita severamente la capacità del Forum di organizzare eventi e attività significative per i giovani.La situazione descritta da Catalano dipinge un quadro di un'istituzione che, piuttosto che essere un motore attivo per il cambiamento e l'engagement giovanile, sembra essere relegata a un ruolo più passivo e simbolico, incentrato sull'immagine piuttosto che sull'azione concreta.Le sue dimissioni, tuttavia, non sono solo il risultato di disaccordi organizzativi, ma anche la conseguenza di un ambiente tossico, caratterizzato da insulti e provocazioni, sia in privato che in pubblico, inclusi quelli provenienti da alcuni membri dell'amministrazione. Questo ambiente ostile ha portato Catalano a lasciare il suo incarico senza amarezza, ma con la consapevolezza di una situazione che considera invivibile.Il suo dispiacere più grande è per i giovani che, come lui, si sono allontanati dalla politica e dalle dinamiche sociali locali, in un contesto di indifferenza e silenzio da parte di una classe amministrativa che sembra escludere piuttosto che includere.Se le accuse sollevate da Catalano dovessero essere confermate, ci troveremmo di fronte a problemi molto gravi che richiedono attenzione immediata. La sua esperienza solleva interrogativi importanti sul futuro del Forum dei Giovani e, più in generale, sulla salute della politica giovanile a Corato. Sarà essenziale per la comunità e per le autorità competenti indagare a fondo e prendere provvedimenti per assicurare che il Forum possa effettivamente servire gli interessi e le esigenze dei giovani della città.Il Forum dei Giovani può essere una risorsa per la città di Corato? Sì, ma non così, non in questo modo. Il Forum dei Giovani non può e non deve essere solo vetrina, ma partecipazione attiva alla vita cittadina, alla vita politica.