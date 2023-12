Armonie sul Finire": un'emozionante concerto di musica classica

Il Forum dei Giovani del Comune di Corato, con il sostegno finanziario dei propri capitoli di spesa, è lieto di presentare "Armonie sul Finire", un concerto di musica classica in collaborazione con l'Associazione Culturale "La Stravaganza". L'evento avrà luogo il 30 dicembre presso la suggestiva Chiesa SS Incoronata alle ore 20:00.Questo straordinario concerto, reso possibile grazie agli sforzi finanziari del Forum dei Giovani del Comune di Corato, rappresenta un'eccellente dimostrazione di come l'impegno delle nuove generazioni possa tradursi in iniziative culturali di alto livello. Il concerto gode inoltre del patrocinio del Comune di Corato."Armonie sul Finire" rappresenta un'occasione unica per celebrare la musica classica e il talento emergente dei giovani musicisti, sottolineando al contempo l'impegno del Forum e de "La Stravaganza" nella promozione di eventi culturali di elevata qualità.Il Forum dei Giovani del Comune di Corato e l'Associazione Culturale "La Stravaganza" invitano la comunità locale, gli amanti della musica e tutti coloro che apprezzano le iniziative culturali a partecipare a questa straordinaria serata. L'ingresso è gratuito, e il pubblico avrà l'opportunità di vivere un'esperienza musicale unica nel suggestivo scenario della Chiesa SS Incoronata.Non perdete l'occasione di concludere l'anno con la bellezza della musica classica e il sostegno delle nuove generazioni. "Armonie sul Finire" è un evento che unisce cultura e impegno giovanile un'unica e indimenticabile esperienza.