In un'atmosfera di altruismo e impegno civico, il Forum dei Giovani del Comune di Corato e l'Associazione Volontari Italiani Sangue (Avis) Corato collaborano per organizzare la "Giornata della Donazione" presso l'Ospedale Umberto I di Corato. L'evento si terrà la mattina del 5 gennaio 2024.La giornata mira a sensibilizzare la comunità sull'importanza della donazione del sangue e a promuovere un gesto di solidarietà che può salvare vite. L'Ospedale Umberto I diventa il luogo in cui i cittadini possono contribuire a questo nobile scopo.Il Forum dei Giovani del Comune di Corato, si rende quindi attivo promotore – insieme alla storica sezione locale di AVIS – di una iniziativa che va a coinvolgere la gioventù locale nell'ambito della donazione del sangue.Si invita la comunità di Corato a partecipare attivamente a questa giornata, dimostrando che la forza della solidarietà può fare la differenza. La donazione del sangue è un atto di amore verso il prossimo, un gesto che può salvare vite e migliorare la salute di chi ne ha bisogno.