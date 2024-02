Prima assemblea del nuovo anno per il Forum dei Giovani

Nella giornata del 31 gennaio, si è svolta la prima assemblea del nuovo anno dopo ben due eventi svoltisi durante lo stesso mese: la Giornata della Donazione realizzata con Avis Corato e la partecipazione al Concorso Giornata della Memoria 2024 promosso da Anpi Corato, concorso dove l'Esecutivo ha voluto partecipare tramite una donazione personale incondizionata par il valore di un buono libri donato alla studentessa autrice dell'opera intitolata "L'amore in una notte".L'ottava assemblea, ricca di stimoli e dialogo, si è sviluppata all'insegna dell'inclusione e della partecipazione programmatica e progettuale. Fra i temi di discussine l'avviamento dei lavori, insieme a If In Apulia APS soggetto proponente, sul progetto legato al bando "Luoghi Comuni" della Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili. Il progetto, intitolato "Torre Palomba – Seminiamo Intrecci", include la presenza del Forum per l'area del Community Lab (una piattaforma hardware e software, per la progettazione multi-stakeholder pubblico-privato, che ha come finalità quella di intercettare i fabbisogni locali, coagulare risorse e competenze, intercettare opportunità di finanziamento e sviluppare nuovi progetti). Tuttavia sono diverse le cooperazioni utili a fare rete sul territorio: si è infatti consolidato il rapporto con lo sportello psicologico Primo Passo, con il quale si avvia un dialogo per la realizzazione di una squadra utile all'individuazione di temi sulla quale strutturare eventi; si è andata a definire, inoltre, una linea programmatica insieme al Movimento Federalista Europeo (MFE) sezione di Corato con il quale si porteranno avanti diverse attività durante la prossima primavera.Punto saliente dell'assemblea del 31 gennaio è stata però l'elezione di un nuovo membro dell'Esecutivo. Si è infatti proceduto al rinnovo di una carica per la fascia d'età 15-19 anni, come previsto da regolamento devono esserci due rappresentanze per fasce d'età (15-19; 20-24; 25-29 anni) più il ruolo di presidente, andando per cui a prevedere un Esecutivo composto da sette membri. Ad essere eletto all'unanimità è stato Michele Vangi, studente dell'ITIS di Andria.Ad oggi il gruppo esecutivo è composto dalla presidente Miriana Balducci, dal vicepresidente Vincenzo Catalano e dai consiglieri Marco Bindo, Gennaro Caldara, Niccolò Fiore, Nicola Quinto e il neoeletto Michele Vangi.