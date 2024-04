Domani a Corato il terzo congresso dei Giovani Democratici

In data 3 aprile ore 19 presso Open in via Castel del Monte 139 si celebrerà il terzo congresso dei Giovani Democratici di Corato.«Rinnoviamo il nostro impegno civico alla luce dei valori che un grande Partito nazionale deve trasmettere: partecipazione, dialogo e forza attiva al servizio soprattutto della comunità giovanile cittadina.Ci auguriamo che questa nuova tappa del nostro percorso politico sia non solo una conferma di quanto già fatto negli anni precedenti, ma anche un nuovo inizio per una comunità conscia dei propri principi e capace di interpretare le necessità e le possibilità del momento storico in cui viviamo.I dati ISTAT certificano un distacco totale tra i giovani e la classe dirigente. Questo distacco va colmato con azioni di rappresentanza politica sui temi principali dei nostri tempi: sostenibilità ambientale, giustizia sociale e diritti del lavoro.Ci poniamo questo grande obiettivo: essere punto di riferimento per tutte le ragazze e i ragazzi che non nutrono più speranze nei confronti della politica» riferiscono gli organizzatori.