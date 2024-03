I Giovani Democratici chiedono le dimissioni del consigliere D'Imperio.

Le parole del consigliere D'Imperio non sono degne di un Consiglio Comunale e non sono degne di un rappresentante delle istituzioni. Come Giovani Democratici stigmatizziamo i pesanti insulti rivolti alla Consigliera Nadia D'Introno chiedendo le dimissioni del consigliere dal suo incarico.In un paese civile la richiesta di dimissioni l'avrebbe dovuta avanzare il Sindaco coralmente con i vari segretari delle forze politiche.Tali parole offensive non solo denigrano la dignità della persona, ma danneggiano gravemente l'integrità delle istituzioni democratiche ed il clima paritario che dovrebbe essere promosso in ogni ambito della società.Soprattutto nella massima assise cittadina. Le dichiarazioni del consigliere D'Imperio sono del tutto inaccettabili e non possono essere tollerate in un contesto politico che dovrebbe essere caratterizzato dalla civiltà.Rivolgersi con "stai zitta" ad una Consigliera Comunale è un atto vergognoso e indegno di un rappresentante eletto, che dovrebbe essere impegnato, come da programma di governo, nella promozione dei valori diequità.Di fronte a tali comportamenti, come Giovani Democratici, chiediamo le dimissioni immediate del consigliere D'Imperio. La permanenza in ConsiglioComunale di individui che manifestano tale disprezzo e mancanza di rispettonei confronti delle donne è incompatibile con l'incarico pubblico chebquesta persona riveste.Chiediamo a tutte le forze politiche di unirsi al nostro appello.