Bilancio di fine anno della Pro Loco: «Soddisfatti nonostante tutto»

E' tempo di bilanci e, come sempre, al termine di un anno si tirano le somme.Per noi della Pro Loco il 2019 è stato un anno intenso e particolarmente impegnativo, che ci ha visti operativi più che mai, con una miriade di iniziative tese alla promozione e valorizzazione del nostro territorio.Lo spirito di volontariato che ci anima non ha avuto momenti di sosta e ha fatto sì che riuscissimo a proporre manifestazioni di vario genere per ogni periodo dell'anno.A fianco alle storiche e consolidate manifestazioni, come la Befana in Piazza, il Carnevale Coratino, il Pendio, Brisighella sotto le Stelle, la Jò-a-Jò, ad altre confermate, come la Festa della Mandorla, la Sfilata di Carrozze e Attacchi d'Epoca, la Sfilata di Veicoli d'Epoca, Per l'Altra Metà del Cielo, la Festa della Musica, la Giornata Nazionale delle Pro Loco, I percorsi del Vino, in itinere se ne sono aggiunte altre, come Fiori Divini e An-Corato-a-Trani.Non meno importanti sono state le collaborazioni con altre realtà associative e gli Istituti Scolastici, come l'Associazione Culturale Cataldo Leone, Il Tempio di Serapide, l'Associazione Culturale Graffito d'Argento, il Gruppo Astrofili Amici Sotto le Stelle, l'Associazione Acquatica, l'Associazione Quadratum Culinariae Team, Rete Attiva, l'Istituto Comprensivo "Oriani-Tandoi", il Liceo Artistico "Federico II", l'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi".Fondamentale è stato il sostegno di Aziende e privati cittadini, da sempre sensibili.Particolarmente significativa la collaborazione delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, delle Associazioni di Volontariato e Pubblica Assistenza, alle quali siamo specialmente grati.Degna di nota anche, l'attenzione riservataci dalle Testate Giornalistiche locali e regionali.Grande è stata la gioia di apprendere l'inserimento della "Jò-a-Jò" nel Registro Regionale dei "Rituali festivi legati al fuoco", di recente istituzione.Un anno dunque, che ha confermato il nostro impegno per la crescita culturale della nostra Città.La nostra costanza e la determinazione sono sotto gli occhi di tutti, ma chiaramente non siamo mai paghi e non pretendiamo di essere perfetti, anzi, tutto si può sempre e ancora migliorare.Resta però un rammarico per tutte le iniziative dell'estate coratina, ben 18 appuntamenti dal 2 giugno al 20 ottobre, che sebbene tutti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, non hanno avuto alcun riscontro dal punto di vista dei contributi, nonostante siamo a conoscenza di alcune delibere fatte per altre manifestazioni.Dispiace oltremodo non aver avuto la possibilità di premiare i partecipanti al Concorso "La Barca di Santa Maria", bandito regolarmente dall'Amministrazione Comunale, per lo stesso motivo sopra riportato.La delusione è stata tanta, ma non abbiamo arretrato né tanto meno demorso; abbiamo portato tutto a termine ugualmente, nonostante l'aggravio economico.Doveroso è il nostro ringraziamento ai due Commissari Straordinari, la Dott.ssa Riflesso e la Dott.ssa Schettini, che hanno mostrato una particolare sensibilità nei nostri riguardi.Nella speranza di una prossima stabilità amministrativa, per il bene della nostra Comunità, auguriamo a tutti un