A Corato torna "Moda al Volante", il programma
La partecipazione è aperta e gratuita
Corato - mercoledì 1 ottobre 2025 9.18 Comunicato Stampa
Domenica prossima, 5 ottobre, torna "Moda al Volante": appassionati e collezionisti di auto d'epoca si incontrano a Corato per condividere una grande passione, quella delle auto e moto d'epoca rigorosamente accompagnate da abiti a tema.
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati ed è gratuita. È possibile registrarsi attraverso il modulo disponibile cliccando qui da compilare con i dati richiesti e inviarlo a info@prolococorato.it oppure consegnandolo alla Pro Loco Quadratum in piazza Sedile n. 41.
L'iniziativa, giunta alla decima edizione, è organizzata con il patrocinio del Comune di Corato e conclude il cartellone estivo "Sei la mia Città".
I partecipanti sono invitati a radunarsi in via Santa Faustina alle ore 09:00 con registrazione.
Ore 10.00: partenza e inizio sfilata
Ore 11.00: passaggio e presentazione dei veicoli in Piazza Cesare Battisti
Ore 12.00: parcheggio ed esposizione presso Piazza Vittorio Emanuele
Al termine della sfilata sarà assegnata una menzione speciale al miglior abbinamento auto e abiti d'epoca.
