La Pro Loco di Corato accoglie l’ultima nave da crociera del 2024

Si è conclusa con grande successo la stagione crocieristica al terminal crociere del Porto di Bari: l'ultimo sbarco è stato accolto con le attività di animazione on site dell'Info Point Turistico presente nell'area portuale, con la partecipazione della Pro Loco di Corato e della Pro Loco di Ruvo di Puglia.La Pro Loco di Corato ha accolto i crocieristi con una degustazione di prodotti di aziende Coratine, mentre la Pro Loco di Ruvo ha accolto i crocieristi con una performance musicale della Banda Basilio Giandonato di Ruvo di Puglia.L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in collaborazione con Puglia Promozione, ha finanziato e supportato una serie di attività strategiche per tutto il 2024 tra cui la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, con l'obiettivo di garantire la migliore esperienza ai turisti che arrivano nei porti pugliesi.Le attività sono state attuate grazie al coinvolgimento di UNPLI Puglia APS, che ha messo in campo numerosi operatori e volontari altamente qualificati per il supporto diretto ai crocieristi coinvolgendo anche le Pro Loco affiliate.Il successo di questa stagione non è che un segno tangibile di un lavoro di valorizzazione e promozione del patrimonio pugliese, destinato a crescere anche nei prossimi anni.