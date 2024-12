Il compleanno della Proloco Quadratum in melodie d'incanto

Questa sera alle ore 19:00, presso la Sala Verde del Comune di Corato, avrà luogo "Melodie d'incanto", un evento speciale organizzato per celebrare i 52 anni di attività della Pro Loco Quadratum.Una serata dedicata alla musica classica, che offrirà emozioni uniche attraverso melodie senza tempo, in un ambiente ricco di storia e cultura.L'interpretazione dei brani sarà eseguita dal trio musicale composto da: Barile Vincenzo al Pianoforte, Varesano Domenico al Clarinetto e Di Tommaso Cataldo alla Tromba.Il 52esimo anniversario della fondazione della Pro Loco Quadratum rappresenta un traguardo significativo per una realtà che da oltre cinque decenni è un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale. Fondata con l'intento di valorizzare e promuovere il territorio, la Pro Loco ha contribuito in modo determinante alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio, valorizzando le tradizioni, organizzando eventi e attività che hanno rafforzato il senso di identità e appartenenza.Un' un'occasione per guardare al futuro, continuando a perseguire la missione di promozione della bellezza del patrimonio materiale e immateriale e delle le tradizioni che si rinnovano con passione e dedizione.