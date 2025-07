Torna a Corato la rassegna "Brisighella Sotto le Stelle"

Dopo la, svoltasi lo scorso 21 giugno in collaborazione con, che ha dato avvio alle attività estive dellaconentra nel vivo la kermesse di arte e cultura con concerti e attività per bambini.La rassegna compie venticinque anni ed è da sempre organizzata dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con l'amministrazione comunale.Il 10 luglio alle ore 20:30, nel chiostro del Comune di Corato andrà in scena lo spettacolo "con(al secolo Lucia Montrone) e. Un concerto- spettacolo a lume di candela che unisce la musica d'autore italiana a una narrazione intima ed evocativa sul tema della felicità. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure all'info-point in piazza Sedile n.45.Il 13 luglio, giornata nazionale delle Pro Loco d'Italia, alle ore 20:30 in piazza Marconi si terrà il concerto di musica swing a cura degli. Un concerto che riporta agli anni '30 - '50, con il ritmo e la leggerezza di una selezione di brani della musica italiana e americana dell'epoca, convoce e sassofonista del gruppo,chitarrista,bassista ebatterista.Il 24 luglio, alle ore 20:00, si svolgerà il, appuntamento dedicato ai più piccoli in piazza Marconi con lo spettacolo di burattini dal titoloa cura della associazione teatrale "ARCA".Tutti gli eventi sono con ingresso gratuito.