Corato in Festa con la Musica

Si rinnova a Corato il tradizionale appuntamento con la Festa della Musica nell'ambito di Brisighella sotto le stelle, la kermesse culturale e creativa, giunta alla sua 25esima edizione, che anche quest'anno segna l'inizio delle attività estive della Pro loco Quadratum con il patrocinio del Comune di Corato e di Unpli Puglia APS.Sabato 21 giugno alle ore 19:00 l'appuntamento è nel chiostro del Palazzo di Città per il concerto a cura di alunni e docenti dell'indirizzo musicale dell' Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi di Corato.I brani saranno eseguiti da alcune classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che si esibiranno con le corali, mentre gli alunni ed ex alunni del corso musicale della scuola secondaria di primo grado si esibiranno con brani strumentali.I giovani cantori e musicisti saranno guidati dai docenti Mariella Diaferia e Francesca Cavallo per la preparazione dei brani corali, Simone Salvatorelli e Cataldo Di Tommaso per la preparazione dei brani strumentali. Il concerto spazia dalla musica classica ad alcuni temi tratti da colonne sonore di film alla musica leggera.Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma e Senigallia sono le città fondatrici dell'Associazione Europea Festa della musica.Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM - Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e dalla presenza istituzionale dell'allora Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 830 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale.Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città coinvolte, principalmente all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.Nel 2024 le città partecipanti sono state circa 850.La città di Corato, attraverso la Pro Loco Quadratum, si inserisce nel cartellone nazionale degli eventi della Festa della Musica a partire dal 2017. Ingresso libero