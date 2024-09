Boato nella notte a Corato, piazzano una bomba davanti ad una pizzeria

Presa di mira La Plaza in piazza D'Acquisto: in frantumi l'insegna, danneggiata un'auto. Sul posto, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato

Powered by

Era l'01.00 quando uno scoppio violentissimo ha rotto la tranquillità notturna dei residenti di Corato. Gli abitanti non hanno potuto fare a meno di sentire la violenta deflagrazione in piazza D'Acquisto, all'esterno della pizzeria La Plaza.Nel corso della notte, infatti, una bomba carta, secondo i primi accertamenti svolti sul campo è stato fatta esplodere da ignoti che l'hanno posizionata davanti all'ingresso dell'attività commerciale: in frantumi l'insegna, distrutto un armadio dell'energia elettrica, danneggiata un'auto.Sul posto, con i Vigili del Fuoco, anche i poliziotti del Commissariato.