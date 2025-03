Tornano gli incendi a Corato: brucia un'auto in via Albertone

Tornano gli incendi di auto a Corato, a più di un mese dall'ultimo caso, eccezion fatta per il rogo del 14 marzo scorso in un terreno in via vecchia Bisceglie. Nella notte, alle ore 01.15, in via Albertone, il fuoco ha distrutto un'parcheggiata vicino ad alcuni stabili e l'intervento deiha evitato il peggio.Le fiamme, infatti, partite dal vano motore, sono state domate dal personale del: arrivati sul posto, gli uomini delhanno cercato di salvare il salvabile. C'è stato, però, poco da fare per l'auto, finita contro un garage, che è stata, di fatto, devastata dalle fiamme, mentre dei rilievi per stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale si è occupata lache ha svolto una perlustrazione dei luoghi, a caccia di tracce, taniche sospette o di inneschi.Nulla di tutto questo, però, è stato rinvenuto sul luogo. Le cause dell'incendio, dunque, risultano essere ancora in corso di accertamento, mentre proseguono le indagini degli agenti. Questi ultimi, dopo la denuncia del proprietario del veicolo, sono, infatti, alla ricerca di eventuali immagini da estrapolare dalle videocamere di sorveglianza pubbliche e private dell'intero isolato. Gli inquirenti, inoltre, hanno già ascoltato la vittima del gesto, per cercare di risalire di inquadrare l'episodio.I poliziotti del, ai quali sono affidate le indagini volte a chiarire se dietro l'episodio ci sia la mano di qualche responsabile, stanno lavorando sul caso. Un caso isolato? Lo sperano tutti in città. A dire di più in tal senso, si spera, saranno i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della strada.