In fiamme l'ennesima auto nei pressi del ponte di via Giappone

L'ennesima auto incendiata a Corato, la terza completamente avvolta dalle fiamme nel corso degli ultimi due giorni. Sono ancora sconosciute le cause del rogo che, nella serata di ieri, ha completamento distrutto unain sosta in una piazzola di sosta sulla strada provinciale 238, nei pressi del ponte di via Giappone.L'episodio è avvenuto intorno alle ore 20.50 di ieri sera, proprio ai piedi del cavalcavia. L'allarme al, il nuovo numero di emergenza unico europeo, ha messo in moto la centrale operativa dei. Ed in pochi minuti, dalche sorge in via Lama di Grazia, una squadra si è recata sul posto per spegnere il rogo senza però riuscire a salvare l'auto: nonostante il loro intervento, in poco, le fiamme, partite dal vano motore, avevano già avvolto il veicolo.L'autovettura, intanto, è stata sequestrata ed affidata al deposito giudiziario, mentre gli agenti della, intervenuti sul posto per i rilievi, sono al lavoro per scoprire la matrice dell'ennesimo rogo e le possibili ragioni di un simile gesto, avvenuto in un'area rurale. Si tratta, in ogni caso, della terza auto incendiata nel giro di appena tre giorni: giovedì, infatti, le fiamme hanno distrutto unae unaparcheggiate in un residence di via Prenestina.Un fenomeno complesso da decifrare: gli episodi non sembrano mostrare alcun legame tra loro e questo rende ancora più difficile leggerli. Di certo, sono limitati al minimo i casi in cui i roghi si inneschino in maniera accidentale. Su un punto, insomma, il dibattito sembra ormai chiuso: per lo più si tratterebbe di casi dolosi.