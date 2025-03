Serata di fuoco a Corato: incendiata un'altra auto in via Andria

Fiamme a Corato: nuovo episodio col fuoco protagonista, nella serata di ieri. Intorno alle ore 21.00, infatti, un'station wagon parcheggiata nelle vicinanze di via Andria ha preso fuoco: l'auto era parcheggiata per strada e le fiamme, partite dal vano motore, hanno attecchito con facilità, consumando la carrozzeria.Sul luogo, per domare l'ennesimo incendio (il secondo in poche ore dopo quello di ieri notte registrato in via Albertone ), allertati dalla sala operativa del, sono prontamente accorsi i, ma il loro rapido intervento, seppure tempestivo, non è riuscito a limitare i danni alla vettura. Gli uomini delhanno messo in sicurezza l'area, dopo aver domato le fiamme, per scongiurare il rischio che l'ennesimo rogo in città potesse propagarsi anche altrove.Preoccupazione, intanto, per l'escalation di fatti simili in città. Solo poche ore prima, infatti, si è assistito ad un altro incendio per una vera e assai preoccupante recrudescenza del fenomeno. Fra la notte di venerdì e sabato e ieri, dunque, il personale delè stato costretto a due interventi in più punti della città, a causa di altrettanti incendi di auto. L'ultimo caso in città risaliva allo scorso 10 febbraio, in via Paoli, quando le fiamme hanno distrutto unaparcheggiata.Anche a Corato, dunque, è un fenomeno: in città, con il buio, in cui la gran parte della gente è avvolta dalle braccia di Morfeo, le auto bruciano. Di natura dolosa - prodotta attraverso l'uso di acceleranti di fiamma -, colposa/accidentale o imprecisata le cause dei roghi, un'attività difficile per la natura distruttiva dell'incendio.