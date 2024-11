Tregua finita a Corato, un'auto incendiata in via Mercalli

La tregua è finita a Corato, città dove rispunta l'incubo degli incendi. Le fiamme, infatti, hanno incenerito una Fiat Croma, e hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali sono riusciti a spegnere le fiamme allertati dagli abitanti dell'area. Il rogo è scoppiato in un orario insolito.Erano circa le ore 05.00 quando, in via Mercalli, un incendio ha avvolto un Fiat Croma: le fiamme, partite dal vano motore, l'hanno irrimediabilmente danneggiata nella parte anteriore, prima di devastare l'intero abitacolo. Sono stati i residenti della zona, allertati dalle fiamme, dal tipico crepitio del fuoco e dal fumo acre, ad allertare la sala operativa del 115 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.Gli uomini del Distaccamento di Corato hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera area, mentre la natura dell'episodio è in fase d'accertamento, ma nessuna pista può essere esclusa. Compresa quella dolosa. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della locale Stazione, i quali si sono occupati dei rilievi per stabilire cosa abbia realmente innescato la scintilla iniziale: spetterà a loro chiarire se dietro il fatto, dopo mesi di calma, ci sia la mano di qualche responsabile.Al termine delle operazioni, poi, gli investigatori hanno fatto un'ispezione, a caccia di eventuali tracce, taniche sospette oppure inneschi vari. Nulla di tutto questo, però, è stato trovato. Le cause dell'incendio risultano essere non definite. A dire di più in tal senso saranno i filmati delle videocamere di sorveglianza dell'area.