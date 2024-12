Incendio in un residence di Corato: due auto distrutte dalle fiamme

Le fiamme, il fumo den­so e la paura dei residenti. A poche decine di metri dagli appartamenti ubicate all'interno di un complesso residenziale di Corato. Due auto, nella notte trascorsa, sono state distrutte da un incendio nel parcheggio di residence recintato di via Prenestina. Un'altra nottata di lavoro per iIntorno alle ore 02.00, infatti, i caschi rossi del, dopo la segnalazione giunta alla sala operativa delda parte degli abitanti della zona, svegliati di soprassalto dall'odore acre e dallo scoppio dei vetri e degli pneumatici delle auto, sono intervenuti sul posto assieme ai. Le fiamme hanno completamente distrutto unae unaparcheggiate all'interno, prima di essere spente: l'intera zona è stata messa in sicurezza.Adesso si indaga a tutto campo, per stabilire le cause del rogo, il secondo in appena quattro giorni dopo quello - per fortuna solo tentato - ai danni di unaparcheggiata in via Tinelli. Ihanno svolto gli opportuni rilievi nell'area dell'incendio, ma non hanno trovato tracce di innesco (taniche o contenitori per i liquidi infiammabili). L'ipotesi del gesto do­loso, però, prende piede, ma solo la perizia specialistica degli investigatori potrà stabilirlo con assoluta certezza.E se, dunque, le cause dell'incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte degli investigatori - sul caso procedono i militari della locale Stazione -, al vaglio, oltre ad eventuali testimonianze oculari, ci sono le telecamere di videosorveglianza dell'edificio privato che potrebbero aver immortalato azioni sospetti.